Derili Süreyya

Yılın büyük kısmını eşi Ozan Baran'la ABD'de geçiren Süreyya Yalçın, önceki gün Bodrum'a ayak bastı. Kendine has tarzıyla her daim dikkat çeken ikoncan, stilini plajlara da yansıttı.
31 derece sıcaklıkta deri bikini tercih eden ikoncan, üzerine de siyah tül bir etek giydi. Bu haliyle Türkbükü'nden paylaşım yapan Yalçın, "Plaja değil, kostüm partisine gelmiş" dedirtti.
Sıcaktan bunalan ikoncan, yelpazesiyle serinlemeye çalıştı.
31 derece sıcaklıkta deri bikini tercih eden ikoncan, üzerine de siyah tül bir etek giydi. Bu haliyle Türkbükü'nden paylaşım yapan Yalçın, "Plaja değil, kostüm partisine gelmiş" dedirtti.
Sıcaktan bunalan ikoncan, yelpazesiyle serinlemeye çalıştı.
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