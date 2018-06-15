Derili Süreyya

büyük kısmını eşigeçirenönceki günayak bastı. Kendine has tarzıyla her daim dikkat çeken ikoncan, stilini plajlara da yansıttı.derece sıcaklıkta deri bikini tercih eden ikoncan, üzerine de siyah tül bir etek giydi. Bu haliylepaylaşım yapan Yalçındedirtti.Sıcaktan bunalan ikoncan, yelpazesiyle serinlemeye çalıştı.