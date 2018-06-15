Deniz kızı Özge

Kendi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile geçtiğimiz gün Bodrum'a giden Özge Özpirinçci'nin tatili tam gaz sürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün aşkıyla birlikte Ortakent Dalga Beach'teydi.
Ünlü oyuncu, gün boyunca denizden çıkmadı. Deniz gözlüğünü takıp suyun altını izleyen Özge Özpirinçci, aşkıyla yüzme yarışı yaptı. Keyifli halleriyle objektiflere yansıyan Özpirinçci, saatlerce sudan çıkmayarak da "Deniz kızı" lakabını hak etti.
Ünlü oyuncu, gün boyunca denizden çıkmadı. Deniz gözlüğünü takıp suyun altını izleyen Özge Özpirinçci, aşkıyla yüzme yarışı yaptı. Keyifli halleriyle objektiflere yansıyan Özpirinçci, saatlerce sudan çıkmayarak da "Deniz kızı" lakabını hak etti.
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