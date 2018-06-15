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Deniz kızı Özge

Deniz kızı Özge
Kendi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile geçtiğimiz gün Bodrum'a giden Özge Özpirinçci'nin tatili tam gaz sürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün aşkıyla birlikte Ortakent Dalga Beach'teydi.


Ünlü oyuncu, gün boyunca denizden çıkmadı. Deniz gözlüğünü takıp suyun altını izleyen , aşkıyla yüzme yarışı yaptı. Keyifli halleriyle objektiflere yansıyan Özpirinçci, saatlerce sudan çıkmayarak da "Deniz kızı" lakabını hak etti.
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