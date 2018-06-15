Pop müziğin çılgın isimlerinden Christina Aguilera, önceki gün New York'ta objektiflere takıldı. Yeni albümü için stüdyoya giren 37 yaşındaki yıldız, çıkışta renkli görüntüler sergiledi. Christina Aguilera, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ilginç mimikler yaptı.
Christina geleneği
Etiketler: Christina Aguilera , New York
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.