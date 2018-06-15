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Christina geleneği

Christina geleneği
Pop müziğin çılgın isimlerinden Christina Aguilera, önceki gün New York'ta objektiflere takıldı. Yeni albümü için stüdyoya giren 37 yaşındaki yıldız, çıkışta renkli görüntüler sergiledi. , kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ilginç mimikler yaptı.
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