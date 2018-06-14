Final buluşması

ATV'NİN fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' önceki akşam yayınlanan bölümle 3. sezonu geride bıraktı. Dizi ekibi, sezon finalini Vadi İstanbul'daki Kaşıbeyaz adlı mekanda düzenlenen davette birlikte izledi.
OKTAY Kaynarca, "Harika bir sezon geçirdik. Hepimizin ellerine sağlık, yeni sezonda görüşmek üzere" dedi. Geçtiğimiz yıl Harvard Üniversitesi'ni kazanarak diziye veda eden Ece Hakim de gecedeydi.
Halil ÇİLİNGİR
OKTAY Kaynarca, "Harika bir sezon geçirdik. Hepimizin ellerine sağlık, yeni sezonda görüşmek üzere" dedi. Geçtiğimiz yıl Harvard Üniversitesi'ni kazanarak diziye veda eden Ece Hakim de gecedeydi.
Halil ÇİLİNGİR
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