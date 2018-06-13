Magazin basınının duayen ismi Tahir Yaman, 65 yaşında kalbine yenik düştü. Dün sabah saatlerinde fenalaşan 40 yıllık gazeteci Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaman, bugün Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
Tahir Yaman’ı kaybettik
Etiketler: Tahir Yaman
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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