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'dan Adriana Lima'ya duygusal mesajı

Türk yazar , sevgilisi Brezilyalı manken Adriana Lima'nın nü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.


Geçen yaz başlayan aşkları, aileleri tanıştırma noktasına kadar gelen Adriana Lima ve çifti, dönem dönem sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar güzel gittiğini gözler önüne seriyor.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 12:57
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