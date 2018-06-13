Geçen yaz başlayan aşkları, aileleri tanıştırma noktasına kadar gelen Adriana Lima ve Metin Hara çifti, dönem dönem sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar güzel gittiğini gözler önüne seriyor.
Metin Hara'dan Adriana Lima'ya duygusal doğum günü mesajı
Türk yazar Metin Hara, sevgilisi Brezilyalı manken Adriana Lima'nın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.
Geçen yaz başlayan aşkları, aileleri tanıştırma noktasına kadar gelen Adriana Lima ve Metin Hara çifti, dönem dönem sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar güzel gittiğini gözler önüne seriyor.
Etiketler: Metin Hara , adrian lima , doğum günü
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