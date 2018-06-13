Amerika'daki sperm bankasına başvurarak anne olan ve daha sonra Tayland'a yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, sivrisinek ısırması sonucu ortaya çıkan Dang Humması (Dengue) nedeniyle yaşam savaşı veriyor.
Leyla Bilginel'i sivrisinek ısırdı hayatı karardı! Leyla Bilginel kimdir? Dang Humması nedir?
Oyuncu Leyla Bilginel, oğlu Kayra ile üç yıl önce Tayland'a yerleşti. Bilginel, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sivrisinek ısırığı sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Leyla Bilginel, gözyaşları içinde ''Benim için dua edin'' dedi
Etiketler: Leyla Bilginel , Dang Humması
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