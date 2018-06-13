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'i sivrisinek ısırdı hayatı karardı! Leyla Bilginel kimdir? nedir?

Oyuncu , oğlu Kayra ile üç yıl önce Tayland'a yerleşti. Bilginel, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sivrisinek ısırığı sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Leyla Bilginel, gözyaşları içinde ''Benim için dua edin'' dedi

Amerika'daki sperm bankasına başvurarak anne olan ve daha sonra Tayland'a yerleşen oyuncu , sivrisinek ısırması sonucu ortaya çıkan (Dengue) nedeniyle yaşam savaşı veriyor.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 10:37
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