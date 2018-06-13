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Kraliyetin asi çocuğu

Kraliyetin asi çocuğu
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin afacan çocuğu yine iş başında... Veliaht prensi William'ın oğlu Prens George'un geçtiğimiz gün oyuncak tabancayla oynarken çekilen fotoğrafları, "Çocuklar oyuncak tabancayla oynasın mı?" tartışmasını başlattı.
Dört yaşındaki Prens George'un annesi ve babasının gözleri önünde oyuncak tabancayla oynaması tepkiyle karşılandı. Birçok İngiliz, çocuk da olsa 'un silahla oynarken görüntülenmesinin son derece yanlış olduğu kanısında...


Birçok resmi davette sergilediği halleriyle Kraliyet kurallarını bozan George, şimdi de bu görüntüsüyle manşetlerde.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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