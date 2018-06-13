Popçu Selena Gomez (25) ile Justin Bieber (24), üç yıl birlikte olmuş ve 2014'te ayrılmıştı. Bu ilişki onlara büyük bir hayran kitlesi kazandırmıştı. Şarkıcılık kariyerleri durağanlaşan ikili, geçen yıl sürpriz bir şekilde barışmıştı. Ancak bu birliktelik de uzun sürmedi. Şarkıcı çift, 3 ay önce yine ayrıldı.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kanadalı popçu, bir dargın bir barışık olduğu eski sevgilisi manken Hailey Baldwin'le (21) yeniden aşka yelken açtı. Çift, Miami'de tatile çıktı.
Hailey, sevgilisini havuzdan çıkınca kuruladı, masaj yaptı. Justin'e hayran hayran bakan Hailey'nin mutluluğu dikkati çekti.
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