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, 'a masaj yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı , eski sevgilisi 'le barıştı. İkili Miami'de tatil yapıyor. Bir küsüp bir barışan çift

Magazin dünyasına bomba gibi düşen masaj

Popçu Selena Gomez (25) ile (24), üç yıl birlikte olmuş ve 2014'te ayrılmıştı. Bu ilişki onlara büyük bir hayran kitlesi kazandırmıştı. Şarkıcılık kariyerleri durağanlaşan ikili, geçen yıl sürpriz bir şekilde barışmıştı. Ancak bu birliktelik de uzun sürmedi. Şarkıcı çift, 3 ay önce yine ayrıldı.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kanadalı popçu, bir dargın bir barışık olduğu eski sevgilisi manken 'le (21) yeniden aşka yelken açtı. Çift, Miami'de tatile çıktı.

Hailey, sevgilisini havuzdan çıkınca kuruladı, masaj yaptı. Justin'e hayran hayran bakan Hailey'nin mutluluğu dikkati çekti.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 16:53
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