;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Magazin dünyasına bomba gibi düşen masaj

, 'yi davet etti

11 Temmuz da 'da konser verecek olan Shakira konser için çok heyecanlı olduğunu gün saydığını söyledi.

Arda Turan, Gerard Piqueyi davet etti

Başkanı 'ın şahsi desteğiyle 11 Temmuz'da 'ta konser verecek olan Shakira, 'da Boğaz turu siparişi verdi. 11 yıl önce Kuruçeşme Arena konserinde hayran kaldığı Boğaz'a övgüsünü yineleyen şarkıcı, konaklamak için Grand Tarabya'yı seçti.

Kolombiyalı yıldız, 'na indikten sonra yardımcılarıyla Yeşilköy sahiline yanaşıp özel tekneyle oteline geçecek. Konser için de deniz yolunu kullanacak olan dünyaca ünlü şarkıcı, tekneyle Kabataş'a geçip Vodafone Park'a girecek.

ARDA, PIQUE'Yİ DAVET ETTİ

Konseri öncesi kulisinde konuştuğumuz Shakira, üçüncü kez geleceği 'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini söyleyerek, "Heyecanım konser günü yaklaştıkça daha da artıyor, İstanbul'u çok seviyorum" dedi.

Shakira, 'ın eşi 'yi İstanbul'a davet ettiğini, İspanya 'nın 'ndan elenmesi halinde Turan'ın kendisine ve eşine İstanbul turu attıracağını söyledi.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 17:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ