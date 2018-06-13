Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın şahsi desteğiyle 11 Temmuz'da Vodafone Park'ta konser verecek olan Shakira, İstanbul'da Boğaz turu siparişi verdi. 11 yıl önce Kuruçeşme Arena konserinde hayran kaldığı Boğaz'a övgüsünü yineleyen şarkıcı, konaklamak için Grand Tarabya'yı seçti.

Kolombiyalı yıldız, Atatürk Havalimanı'na indikten sonra yardımcılarıyla Yeşilköy sahiline yanaşıp özel tekneyle oteline geçecek. Konser için de deniz yolunu kullanacak olan dünyaca ünlü şarkıcı, tekneyle Kabataş'a geçip Vodafone Park'a girecek.

ARDA, PIQUE'Yİ DAVET ETTİ

Konseri öncesi kulisinde konuştuğumuz Shakira, üçüncü kez geleceği Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini söyleyerek, "Heyecanım konser günü yaklaştıkça daha da artıyor, İstanbul'u çok seviyorum" dedi.

Shakira, Arda Turan'ın eşi Gerard Pique'yi İstanbul'a davet ettiğini, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi halinde Turan'ın kendisine ve eşine İstanbul turu attıracağını söyledi.