;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ünlü oyuncuyu sivrisinek ısırdı hayatı karardı!

kural tanımadı!

Önceki gün Fulya'da objektiflere takılan , arkadaşının kullandığı motosiklette kasksız görüntülendi.

Fulya'da önceki gün kameralara yakalanan , arkadaşının kullandığı motosiklette kasksız görüntülendi. Bakan'ın arkadaşının da kask takmayışı dikkatlerden kaçmadı. "Mesafe kısa olduğu için kask takmadık" diyen ünlü oyuncu, "Evimde değişiklik yapıyorum. Arkadaşım da mimar. Ofisinden çıktık, yemek yiyip döneceğiz" dedi.

Etiketler:
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 12:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ