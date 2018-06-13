Fulya'da önceki gün kameralara yakalanan Seda Bakan , arkadaşının kullandığı motosiklette kasksız görüntülendi. Bakan'ın arkadaşının da kask takmayışı dikkatlerden kaçmadı. "Mesafe kısa olduğu için kask takmadık" diyen ünlü oyuncu, "Evimde değişiklik yapıyorum. Arkadaşım da mimar. Ofisinden çıktık, yemek yiyip döneceğiz" dedi.
Seda Bakan kural tanımadı!
Önceki gün Fulya'da objektiflere takılan Seda Bakan , arkadaşının kullandığı motosiklette kasksız görüntülendi.
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