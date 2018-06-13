Çürük elma!

FOX'ta yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin başrolündeki Talat Bulut'un sette kostüm asistanını taciz ettiği iddiasının yankıları sürüyor. Sette kravatını düzelttiği Bulut'un kendisini dudaklarından öptüğünü öne süren 19 yaşındaki kostüm asistanının avukatı, dün "Bu; bir kadının ruhuna, bedenine sahip çıkışıdır" dedi. Genç kızın avukatı, 62 yaşındaki oyuncunun "Bu kızla artık kim evlenir?" şeklindeki sözleriyle de müvekkiline hakaret ettiğini dile getirdi.
Avukat Sibel Önder
'ROL ARKADAŞLARI YANIMIZDA'
Avukat, Bulut'la aynı dizide rol alan kadın oyuncuların müvekkilinin lehine şahitlik yapacağını söyledi. Dün savcıya ifade veren Talat Bulut hakkında yeni bir taciz iddiası ortaya atıldı. Adını 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla duyuran evli ve 1 çocuk annesi oyuncu Ezgi Baylar, Bulut tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Talat Bulut'un kendisine taciz içerikli mesaj ve videolar gönderdiğini iddia eden Baylar, "Ben bu durumu sanal ortamda yaşadım. O yüzden uzak durmayı tercih ettim. Ya tercih hakkı olmayanlar" dedi.
Ezgi Baylar, Bulut'u kendisine instagram'da özelden attığı mesajları silerek tacizi ört bas etmeye çalışmakla suçladı.
Baylar'ın bu iddiasıyla gözler yeniden Bulut'a çevrildi.
Avukat Sibel Önder
'ROL ARKADAŞLARI YANIMIZDA'
Avukat, Bulut'la aynı dizide rol alan kadın oyuncuların müvekkilinin lehine şahitlik yapacağını söyledi. Dün savcıya ifade veren Talat Bulut hakkında yeni bir taciz iddiası ortaya atıldı. Adını 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla duyuran evli ve 1 çocuk annesi oyuncu Ezgi Baylar, Bulut tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Talat Bulut'un kendisine taciz içerikli mesaj ve videolar gönderdiğini iddia eden Baylar, "Ben bu durumu sanal ortamda yaşadım. O yüzden uzak durmayı tercih ettim. Ya tercih hakkı olmayanlar" dedi.
Ezgi Baylar, Bulut'u kendisine instagram'da özelden attığı mesajları silerek tacizi ört bas etmeye çalışmakla suçladı.
Baylar'ın bu iddiasıyla gözler yeniden Bulut'a çevrildi.
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