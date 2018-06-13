'Baş'tacı Bensu

Eylül ayında 3 yıllık aşklarını nikah masasına taşıyacak olan Bensu Soral ile nişanlısı Hakan Baş, Göcek'te ön balayına çıktı. Aşkının bir dediğini iki etmeyen işadamı, güzel oyuncuyla çıktığı 1 haftalık Ege tatili için günlüğü 2 bin 500 euro (yaklaşık 13 bin 500 lira) olan 'Dear Lila' adlı gulet tekneyi kiraladı. Önceki gün teknede görüntülenen ikiliye yakın dostları futbolcu Semih Kaya ile eşi Yasemin Hanım eşlik etti. Hamam Koyu'nda demirli tekneden denize giren çiftin keyfine diyecek yoktu.
ROTA YUNAN ADALARI
33 metrelik tekneden kendini Ege'nin serin sularına bırakan Soral, bol bol yüzdü. Teknenin merdivenlerindeki nişanlısına su sıçratan güzel oyuncu, renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli anlar yaşayan ikili, Baş'ın denize girmesiyle suda birbirlerini öpücüklere boğdu. Denizden önce çıkan işadamı, merdivenlerdeki Bensu Soral'a havlu uzatarak centilmenliğini konuşturdu. İkili, daha sonra rotasını Yunan Adaları'na çevirdi. 1 haftalık tur için yaklaşık 100 bin lira harcayan Baş ise "Bonkör damat" lakabını hak etti.
27 yaşındaki güzel oyuncu, denizden çıkar çıkmaz aşkının uzattığı havluya sarındı.
Hakan Baş, denizde yüzen güzel nişanlısına ayağıyla su attı.
Soral da denize girmekte zorlanan aşkını eliyle ıslattı.
YÜZEN SARAYDA ÖN BALAYI
Toplam 6 kamaralı ve 4 mürettebatlı tekneyle mavi tura çıkan genç çift, tatilde de evlerinin konforunu yaşadı. Güzel nişanlısı için kesenin ağzını açan Hakan Baş, Soral ve Kaya çiftiyle Ege'nin güzelliğinin tadını çıkarıyor.
DOĞAN SAVAŞ
ROTA YUNAN ADALARI
33 metrelik tekneden kendini Ege'nin serin sularına bırakan Soral, bol bol yüzdü. Teknenin merdivenlerindeki nişanlısına su sıçratan güzel oyuncu, renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli anlar yaşayan ikili, Baş'ın denize girmesiyle suda birbirlerini öpücüklere boğdu. Denizden önce çıkan işadamı, merdivenlerdeki Bensu Soral'a havlu uzatarak centilmenliğini konuşturdu. İkili, daha sonra rotasını Yunan Adaları'na çevirdi. 1 haftalık tur için yaklaşık 100 bin lira harcayan Baş ise "Bonkör damat" lakabını hak etti.
27 yaşındaki güzel oyuncu, denizden çıkar çıkmaz aşkının uzattığı havluya sarındı.
Hakan Baş, denizde yüzen güzel nişanlısına ayağıyla su attı.
Soral da denize girmekte zorlanan aşkını eliyle ıslattı.
YÜZEN SARAYDA ÖN BALAYI
Toplam 6 kamaralı ve 4 mürettebatlı tekneyle mavi tura çıkan genç çift, tatilde de evlerinin konforunu yaşadı. Güzel nişanlısı için kesenin ağzını açan Hakan Baş, Soral ve Kaya çiftiyle Ege'nin güzelliğinin tadını çıkarıyor.
DOĞAN SAVAŞ
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