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oynadığı diziden çıkarıldı

Sunucu sevgilisine uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen 'nün rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarıldığı ileri sürüldü.

Hazım Körmükçü oynadığı diziden çıkarıldı

53 yaşındaki evlilik hazırlığı yaptığı sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'ı (36) darp ettiği için hafta sonu karakolluk olmuştu.

İddialara göre Körmükçü, sevgilisini feci şekilde darp ettiği olay sonrası hemen anlaşma yaptığı 'nin 'Ege'nin Hamsisi' dizisinin ekibinden çıkarıldı. 'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizideki Nuri rolü için anlaşan Körmükçü'nün yerine gelen oyuncu da belli oldu.



Filiz Ekinci'nin yazdığı dizideki Hazım Körmükçü'nün canlandırdığı Nuri rolü 'in oldu. Karadenizli ve Egeli iki ailenin renkli hikâyesi ekrana taşıyan "Ege'nin Hamsisi"nde , Uraz Kaygılaroğlu, Buse Meral, , Uğur Çavuşoğlu ve Bestemsu Özdemir gibi ünlü isimler rol alıyor.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 21:33
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