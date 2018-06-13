Ailece tatil

Çiçeği burnunda baba Özcan Deniz, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı. Ünlü sanatçı, 1 buçuk ay önce oğulları Kuzey'i dünyaya getiren eşi Feyza Aktan'la önceki gün D Marin Restoran'daydı.
Plaja inmek için hazırlanan ikili, havanın yağışlı olması sebebiyle yemeklerini yedikten sonra dinlenmek için kaldıkları otelin yolunu tuttu. Ailece ilk tatillerine çıkan ikili, bütün günü bebekleriyle odada geçirdi.
Doğan SAVAŞ
Plaja inmek için hazırlanan ikili, havanın yağışlı olması sebebiyle yemeklerini yedikten sonra dinlenmek için kaldıkları otelin yolunu tuttu. Ailece ilk tatillerine çıkan ikili, bütün günü bebekleriyle odada geçirdi.
Doğan SAVAŞ
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