Kendi gibi oyuncu nişanlısı Şahin Irmak'la düğün tarihi bilmeceye dönüşen Asena Tuğal, yılın yorgunluğunu Bodrum'daki ailesinin yanında atıyor. Önceki gün şezlongda güneşlenen oyuncu, saçına taktığı çiçekle renkli pozlar verdi. Tuğal'ın bu hali "Asena çiçek açtı" dedirtti.