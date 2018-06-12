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Zoraki itiraf

Zoraki itiraf
Nişanlıs Selim Selimoğlu ile evlilik tarihini saklayan Bengü, önceki gün çıkan ayrılık haberleri nedeniyle sırrını ifşa etti. Güzel şarkıcı, ayrılık iddialarını yalanlayıp 2 ay sonra nişanlısıyla nikah masasına oturacağını instagram'daki şu sözleriyle duyurdu:

"Yakınlarım hakkımızda çıkan ayrılık haberlerini iletti. Allah korusun. Hatta müjdemi bu vesileyle vermiş olayım; biz 29 Ağustos'ta evleniyoruz. Ne olur böyle kötü şakalarla bizim ve sevdiklerimizin yüreğini hoplatmayın.
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