Sibel Can, 4 yıl aradan sonra 11 yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya hazırladığı 'Yeni Aşkım' isimli yeni albümünü 14 Haziran'da piyasaya sunacak. Albümü için Marmaris'te objektif karşısına geçen 47 yaşındaki şarkıcının verdiği pozlar, "Yeni albüm heyecanı Sibel'e yaradı" dedirtti.
Yeni aşk yaradı
Etiketler: Sibel Can , yeni aşk , Marmaris , yeni albüm
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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