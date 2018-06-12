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yaradı

Yeni aşk yaradı
Sibel Can, 4 yıl aradan sonra 11 yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya hazırladığı 'Yeni Aşkım' isimli ünü 14 Haziran'da piyasaya sunacak. Albümü için Marmaris'te objektif karşısına geçen 47 yaşındaki şarkıcının verdiği pozlar, "Yeni albüm heyecanı Sibel'e yaradı" dedirtti.



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