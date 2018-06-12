Bulut’a yüklendi

Kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un rol arkadaşı Eda Ece, önceki gün Bebek'teydi. Bulut'a tepki gösteren oyuncu "Genç bir kız var ortada. Hiç kimse ünlü olmak için bunu yapmaz" diyerek asistana destek verdi.
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Etiketler: Talat Bulut , Eda Ece , taciz
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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