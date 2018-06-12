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Bulut’a yüklendi

Bulut’a yüklendi
Kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un rol arkadaşı Eda Ece, önceki gün Bebek'teydi. Bulut'a tepki gösteren oyuncu "Genç bir kız var ortada. Hiç kimse ünlü olmak için bunu yapmaz" diyerek asistana destek verdi.

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