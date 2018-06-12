Sil baştan!

Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten Merve Boluğur, ne yapıp ettiyse de eskiye sünger çekemedi. Büyük aşkla evlendiği Dalkılıç'la boşandıktan sonra yemeden içmeden kesilen hatta geceleri sadece 2 saat uyuyabilen güzel oyuncu, iddiaya göre kötü anılarını geride bırakmak için profesyonel destek almaya başladı. Hayatına kaldığı yerden devam etmek isteyen Boluğur'un bir aydır Nişantaşı'ndaki bir klinikte Neurofeedback beyin eğitim tedavisi gördüğü konuşuluyor.
SEÇKİN'İN İZİNDEN
30 yaşındaki güzel oyuncunun ayrılık sonrası toparlanmakta zorlanmasının Dalkılıç'ın boşandıktan 4 ay sonra gönlünü oyuncu Hande Erçel'e kaptırmasının etkili olduğu da konuşulanlar arasında… Bu arada Neurofeedback tedavisiyle beynin elektrik akımı kaydediliyor. Travmatik olayları hatırlatan bölgelerde elektrik akımının artırılıp beyni çok uyardığı bölge tespit ediliyor. Böylece kişi, beyin dalgasını kontrol edebilmeyi öğreniyor. Neurofeedback yönteminden eşi Kaan Tangöze'nin ihanetiyle sarsılan Seçkin Piriler de yararlanmıştı.
Seçkin Piriler de Kaan Tangöze'nin ihanetiyle sıkıntılı günler geçirmiş ve profesyonel destek almıştı.
MURAT'IN KEYFİ İYİ!
Boluğur'la boşandıktan sonra Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, 5 yıl içinde baba olmak istediğini söylemişti.
KENDİNİ İŞLERİNE VERECEK
Boşanmanın yanı sıra rol aldığı dizilerde de istediği başarıyı yakalayamayan Merve Boluğur, geçmişi geride bırakarak hayatında temiz bir sayfa açtı. Kendi adını taşıyan rujlar çıkaran güzel oyuncu, yeni projeleri de değerlendirme aşamasında.
SEÇKİN'İN İZİNDEN
30 yaşındaki güzel oyuncunun ayrılık sonrası toparlanmakta zorlanmasının Dalkılıç'ın boşandıktan 4 ay sonra gönlünü oyuncu Hande Erçel'e kaptırmasının etkili olduğu da konuşulanlar arasında… Bu arada Neurofeedback tedavisiyle beynin elektrik akımı kaydediliyor. Travmatik olayları hatırlatan bölgelerde elektrik akımının artırılıp beyni çok uyardığı bölge tespit ediliyor. Böylece kişi, beyin dalgasını kontrol edebilmeyi öğreniyor. Neurofeedback yönteminden eşi Kaan Tangöze'nin ihanetiyle sarsılan Seçkin Piriler de yararlanmıştı.
Seçkin Piriler de Kaan Tangöze'nin ihanetiyle sıkıntılı günler geçirmiş ve profesyonel destek almıştı.
MURAT'IN KEYFİ İYİ!
Boluğur'la boşandıktan sonra Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, 5 yıl içinde baba olmak istediğini söylemişti.
KENDİNİ İŞLERİNE VERECEK
Boşanmanın yanı sıra rol aldığı dizilerde de istediği başarıyı yakalayamayan Merve Boluğur, geçmişi geride bırakarak hayatında temiz bir sayfa açtı. Kendi adını taşıyan rujlar çıkaran güzel oyuncu, yeni projeleri de değerlendirme aşamasında.
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