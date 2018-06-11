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'in tepkisi: ‘Rezil olduk’

Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’da dün akşam Hilton otellerinin varisi rüzgarı esti. Bu rüzgâra kapılanlar arasında oyuncu ve Enis Arıkan'da vardı. Ünlü oyuncular 20 dakika Hilton'u bekledi

Bergüzar Korelin Paris Hilton tepkisi

Eşi ve oğlu Ali ile tatilde olan yakın arkadaşı Enis Arıkan'ı da alıp 'la tanışmaya gitti. Hilton'un kaldığı villanın önüne gelen Arıkan ve Korel fotoğraf çektirmek için kapıda 20 dakika boyunca bekledi. Çalışanların Korel ve Arıkan'ı tanıyınca olanlar oldu. Ünlü oyuncu, "Rezil olduk Enis" diye espri yapınca eğlenceli anlar yaşandı.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 14:19
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