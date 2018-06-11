Eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali ile tatilde olan Bergüzar Korel yakın arkadaşı Enis Arıkan'ı da alıp Paris Hilton'la tanışmaya gitti. Hilton'un kaldığı villanın önüne gelen Arıkan ve Korel fotoğraf çektirmek için kapıda 20 dakika boyunca bekledi. Çalışanların Korel ve Arıkan'ı tanıyınca olanlar oldu. Ünlü oyuncu, "Rezil olduk Enis" diye espri yapınca eğlenceli anlar yaşandı.
Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: ‘Rezil olduk’
Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’da dün akşam Hilton otellerinin varisi Paris Hilton rüzgarı esti. Bu rüzgâra kapılanlar arasında oyuncu Bergüzar Korel ve Enis Arıkan'da vardı. Ünlü oyuncular 20 dakika Hilton'u bekledi
Etiketler: bergüzar korel , Paris Hilton , Halit Ergenç
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