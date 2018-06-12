Özgür ayaklar

Güzel oyuncu Deniz Baysal'ın Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile renkli tatili sürüyor. Tekneyle Ege koylarını gezen ikili, denizin altını da keşfetmeyi ihmal etmedi. Önceki gün birlikte maviliklere dalan genç çift, suyun altında verdikleri bu poza "Ayaklara özgürlük" notu düştü.