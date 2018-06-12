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Özgür ayaklar

Özgür ayaklar
Güzel oyuncu Deniz Baysal'ın Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile renkli tatili sürüyor. Tekneyle Ege koylarını gezen ikili, denizin altını da keşfetmeyi ihmal etmedi. Önceki gün birlikte maviliklere dalan genç çift, suyun altında verdikleri bu poza "Ayaklara özgürlük" notu düştü.
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