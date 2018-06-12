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Medeni ayrılık

Medeni ayrılık
Geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliklerini bitiren Tuba Ünsal ile , "Ayrılsak da beraberiz" dedi. Eski eşler, önceki gün çocuklarıyla tatil için Alaçatı'ya gitti.

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