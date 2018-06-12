Kazıkmacun

Yaz sezonunun açılmasıyla Bodrum'daki uyanık işletmeciler harekete geçti. Kazık fiyatlarıyla ünlü mekan Maçakızı Türkbükü de ilk iş, plajlarda çok rağbet gören lahmacunun fiyatını artırdı. Geçtiğimiz yıl sezon başında 44 lira olan ve bayramla birlikte 1 liralık zam yapılan lahmacunun fiyatı sezonun hareketlenmesiyle 49 liraya çıkmıştı.
İçindeki acısından çok fiyatıyla yakan lahmacun, bu sene de 55 liradan müşteriye sunulmaya başladı. Lahmacuna bir yılda 6 lira zam yapılması "Bu kadarı fazla" dedirtti. Maçakızı'nda lahmacunla ayran içmenin bedeli ise 80 lira oldu. Bu arada aynı mekanda, deniz keyfi yapmak istiyorsanız da giriş olarak en az 300 liralık ücret ödemeniz gerekiyor...
İçindeki acısından çok fiyatıyla yakan lahmacun, bu sene de 55 liradan müşteriye sunulmaya başladı. Lahmacuna bir yılda 6 lira zam yapılması "Bu kadarı fazla" dedirtti. Maçakızı'nda lahmacunla ayran içmenin bedeli ise 80 lira oldu. Bu arada aynı mekanda, deniz keyfi yapmak istiyorsanız da giriş olarak en az 300 liralık ücret ödemeniz gerekiyor...
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