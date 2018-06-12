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Denizkızı Ayşe

Denizkızı Ayşe
Sosyetik işadamı Cem Boyner'in ikiz kızlarından Ayşe Boyner de tatil için 'u tercih eden isimlerden oldu.

Önceki gün sevgilisi ile Kuum Otel'in iskelesinde görüntülenen Boyner, güneşlenmek yerine sık sık denize girdi.
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