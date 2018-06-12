‘Boşanmıyoruz’ bakışı

19 yıllık evlilikleri için "Bitiyor" haberleri çıkan Victoria ile David Beckham'dan iddialara jet yalanlama.
Önceki gün bir davete katılan çift, birbirlerine attıkları aşk bakışlarıyla "Her şey yolunda" der gibiydi.
Önceki gün bir davete katılan çift, birbirlerine attıkları aşk bakışlarıyla "Her şey yolunda" der gibiydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.