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‘Boşanmıyoruz’ bakışı

‘Boşanmıyoruz’ bakışı
19 yıllık evlilikleri için "Bitiyor" haberleri çıkan Victoria ile David Beckham'dan iddialara jet yalanlama.
Önceki gün bir davete katılan çift, birbirlerine attıkları aşk bakışlarıyla "Her şey yolunda" der gibiydi.

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