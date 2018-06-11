Hızlı Justin

Dünyaca ünlü aktris Jennifer Aniston'la 2 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Justin Theroux, "Bekarlık sultanlıktır" sözününün hakkını veriyor. Ayrılık kararının ardından adı Selena Gomez gibi birçok güzelle anılan 46 yaşındaki aktör, şimdi de Sienna Miller'la samimiyeti ilerletti.
İngiliz güzelle bir haftada iki ayrı davette birlikte görüntülenen Justin Theroux, ABD basınına göre yakın çevresine de Sienna'dan çok etkilendiğini söyledi. Bu arada yakışıklı aktör ile Sienna Miller aşkındaki en dikkat çeken ise Miller'ın da tıpkı Jennifer Aniston gibi Brad Pitt'in eski sevgilisi olması...
İngiliz güzelle bir haftada iki ayrı davette birlikte görüntülenen Justin Theroux, ABD basınına göre yakın çevresine de Sienna'dan çok etkilendiğini söyledi. Bu arada yakışıklı aktör ile Sienna Miller aşkındaki en dikkat çeken ise Miller'ın da tıpkı Jennifer Aniston gibi Brad Pitt'in eski sevgilisi olması...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.