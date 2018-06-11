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Hızlı Justin

Hızlı Justin
Dünyaca ünlü aktris Jennifer Aniston'la 2 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Justin Theroux, "Bekarlık sultanlıktır" sözününün hakkını veriyor. Ayrılık kararının ardından adı Selena Gomez gibi birçok güzelle anılan 46 yaşındaki aktör, şimdi de Sienna Miller'la samimiyeti ilerletti.

İngiliz güzelle bir haftada iki ayrı davette birlikte görüntülenen , ABD basınına göre yakın çevresine de Sienna'dan çok etkilendiğini söyledi. Bu arada yakışıklı aktör ile aşkındaki en dikkat çeken ise Miller'ın da tıpkı gibi 'in eski sevgilisi olması...

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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