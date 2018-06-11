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Helal Lohan

Lohan, “Bana çok iyi bir kadın olmayı öğrettigin için teşekkürler ayı” dedi.

Helal Lohan
Geçtiğimiz yıl sık sık ülkemize gelerek Suriyeli mültecilere destek olan Lindsay Lohan, önceki gün "Helal olsun" dedirtti. Hakkında sık sık Müslüman olduğuna dair iddialar çıkan ABD'li aktris, ayının kendisine iyi bir kadın olmayı öğrettiğini söyledi.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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