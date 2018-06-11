Gülben uçurdu

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile 2 aydır aşk yaşadığı yapımcı Burak Törer, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. İkili, önceki gün Bodrum Premium Rixos'taki Kleopatra Beach'te deniz keyfi yaptı. Sevgilisiyle el ele denizden çıkan Ergen, daha sonra şezlonga uzanıp güneşin tadını çıkardı. Şarkıcı, ardından jet-ski'yle denizde şov yaptı. Çifte, yakın dostları işadamı Murat Karabova da eşlik etti. İskeleye yanaşan Gülben Ergen, Törer'e "Aşkım hadi gel. Birlikte binelim" diye seslendi. Yüzerek Ergen'in yanına giden Törer, jetski'ye atladı. Gülben Ergen'in kendisine sıkı sıkı sarılan Törer'le jetski üzerinde yaptığı şov "Gülben, aşkını uçurdu" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
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