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1 günlük garson

1 günlük garson
Türk işadamı Cem Habib'le mutlu bir evliliği olan ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Caroline Stanbury, önceki gün ailece gittikleri Dubai tatilinde çocuklarına güzel bir ders verdi. sunduğu bir programa katılan İngiliz yıldızın çocukları, otelde 1 gün boyunca garson ve kat görevlisi olarak çalıştı.



Habib Ailesi, şimdilerde Dubai'de tatilde.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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