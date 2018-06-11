1 günlük garson

Türk işadamı Cem Habib'le mutlu bir evliliği olan ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Caroline Stanbury, önceki gün ailece gittikleri Dubai tatilinde çocuklarına güzel bir ders verdi. Otelin sunduğu bir programa katılan İngiliz yıldızın çocukları, otelde 1 gün boyunca garson ve kat görevlisi olarak çalıştı.
Habib Ailesi, şimdilerde Dubai'de tatilde.
Habib Ailesi, şimdilerde Dubai'de tatilde.
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