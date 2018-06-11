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izlediği görüntüler sonrası çıldırdı

Hayvan sevgisiyle bilinen sosyal medya üzerinden izlediği görüntüler sonrası çılgına döndü.

Ezgi Mola izlediği görüntüler sonrası çıldırdı

Köpeklere olur olmaz şeyler yapan ardından da aracıyla ezen birinin görüntüleri sosyal medyada oldukça tepki çekti. Bu olaya tepki gösteren isimlerden biri de 'ydı.

"EZİLEREK, SÜRÜNEREK ÖL"

Güzel oyuncu görüntüleri izleyince adete çılgına döndü ve Twitter'dan şu mesajı paylaştı: "Be kanı bozuk pzvnk, o can sana ne yaptı yaa, ne yaptıııı!!!! EZİLEREK, SÜRÜNEREK ÖL ! Tam da dua vakti! Amin Allah'ım sen duyarsın , bu canilerin canını acı çektirerek al inşallah!"

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 13:58
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