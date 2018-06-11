Ligin sona ermesiyle Türkiye'ye dönüp soluğu Çeşme'de alan Emre Çolak, önceki gece Alaçatı'da fena dağıttı. Çolak, Alaçatı'daki klübe sarışın bir kadın ile birlikte geldi. Ünlü futbolcu, genç kadın ile romantik dakikalar geçirdi. Emre Çolak ile genç kadın gece boyunca el ele dudak dudağaydı. Zaman zaman masanın üzerine çıkıp dans eden milli futbolcu ile sevgilisi kulüpten sabah 5'te ayrıldı.





