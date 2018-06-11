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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Beckham çifti boşanıyor mu?

sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

'da küme düşen La Coruna'da oynayan ligin sona ermesiyle 'ye dönüp soluğu Çeşme'de aldı.

Emre Çolak fena yakalandı

Ligin sona ermesiyle 'ye dönüp soluğu Çeşme'de alan , önceki gece Alaçatı'da fena dağıttı. Çolak, Alaçatı'daki klübe sarışın bir kadın ile birlikte geldi. Ünlü futbolcu, genç kadın ile romantik dakikalar geçirdi. Emre Çolak ile genç kadın gece boyunca el ele dudak dudağaydı. Zaman zaman masanın üzerine çıkıp dans eden milli futbolcu ile sevgilisi kulüpten sabah 5'te ayrıldı.



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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 13:34
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