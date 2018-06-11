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Doğallığı sevdi

Doğallığı sevdi
Güzel oyuncu Sinem Kobal, makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uydu. Geçtiğimiz günlerde doğal halini instagram'da paylaşan oyuncu, dün de eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla çıktığı mavi turdan makyajsız paylaşım yaptı. Kobal'ın bu karesi binlerce beğeni aldı.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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