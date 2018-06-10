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’ya kek tazminatı

“Gülümse” şarkısını kek ında izinsiz kullanan firmayı dava eden ’yu bilirkişi haklı buldu. Bilirkişi maddi tazminatı 30 bin lira olarak belirledi

Sezen Aksu’ya kek tazminatı
Ünlü sanatçı , "Gülümse" adlı eserinin bir kek ında izinsiz kullanılması üzerine tazminat davası açtı. Firma sanatçıyla özdeşleşen şarkının sözlerini kek reklamında ve tanıtım amaçlı da kullandı. Yapılan incelemede bisküvi firmasının sosyal medya hesaplarında, "Gülümse hadi gülümse bulutlar gitsin Sezen Aksu" ibaresi yer alan bir resim ve sezenaksu hashtag'i ile paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Avukatı aracılığıyla dava açan Sezen Aksu, 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 150 bin lira tazminat talep etti.

Mahkemenin atadığı bilirkişi, bisküvi firmasının Sezen Aksu'dan izin almaksızın kek reklamı ve tanıtımlarında ismi kullanılarak onun şöhret ve popülaritesinden faydalandığını belirtti.

Sanatçının kişilik haklarına tecavüz edildiği görüşüne yer veren bilirkişi, "Davalının haksız eylemleri nedeniyle davacının isteyeceği manevi tazminat miktarını mahkemenin takdirine bırakıyoruz. Maddi tazminat olarak davacının yoksun kaldığı kazancın 30 bin lira olabileceği kanaatine varılmıştır" dedi.

Mahkeme taraflara bilirkişi raporuna karşı cevap haklarını kullanmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
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  • 10 Haziran 2018, Pazar 10:58
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