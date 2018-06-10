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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Nişanlısını bu hale getirdi!

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı!

Usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak hastanelik olduğunu sevenleriyle paylaştı. Zerrin Özer, paylaşımının altına ise şu notu düştü: ''Hayatı düşünüyorum da, hâlâ geçtiğim yolların ne berbat, ne kötü olduğunu görüyorum! Bu işe saygım kalmadı! Sağlıklı kalmak istiyorsanız, bu işi yapmayın! Çok meraklıysanız evinizde arkadaşlarınıza söyleyin! Yeter de artar bile... Hastanedeyim:) Her zamanki gibi!''

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı!

Usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak hastanelik olduğunu sevenleriyle paylaştı.

Zerrin Özer, paylaşımının altına ise şu notu düştü: ''Hayatı düşünüyorum da, hâlâ geçtiğim yolların ne berbat, ne kötü olduğunu görüyorum! Bu işe saygım kalmadı! Sağlıklı kalmak istiyorsanız, bu işi yapmayın! Çok meraklıysanız evinizde arkadaşlarınıza söyleyin! Yeter de artar bile... Hastanedeyim:) Her zamanki gibi!''

  • 10 Haziran 2018, Pazar 16:24
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