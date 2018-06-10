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Hazım Körmükçü nişanlısı Zeynep Tandoğan’ı darp etti!



Hazım Körmükçü, evlilik planları yaptığı Zeynep Tandoğan'a şiddet uyguladı. Darp raporu alan ünlü spiker, polise giderek oyuncudan şikayetçi oldu.

Oyuncu Hazım Körmükçü ve televizyon spikeri Zeynep Tandoğan'ın ilişkisi şiddet nedeniyle sona erdi. Tandoğan nikâh masasına oturmak için gün saydığı Körmükçü'yü kendisini dövdüğü gerekçesiyle polise şikayet etti. Körmükçü, 14 yıldır evli olduğu şarkıcı Hilal Özdemir'den ayrıldıktan sonra 2016 yılında Tandoğan'la ilişki yaşamaya başladı. Çift, 30 Mayıs'ta nikâh masasına oturacaktı ancak şahitleri Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin kongresi nedeniyle törene katılamayacağı için nikâhı ileri bir tarihe erteledi.

  • 10 Haziran 2018, Pazar 16:22
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