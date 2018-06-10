Şarkıcı Yaşar İpek, eşinin gelinlikli halini pasta yaptırıp Seren Serengil'e sürpriz hazırladı. Pasta, sosyal medyayı salladı. ''Pasta bile botoks mağduru'', ''Pastayı Seren'in estetik cerrahı mı yaptı?'' gibi yorumlar yapıldı.