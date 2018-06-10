Şarkıcı Yaşar İpek, eşinin gelinlikli halini pasta yaptırıp Seren Serengil'e sürpriz hazırladı. Pasta, sosyal medyayı salladı. ''Pasta bile botoks mağduru'', ''Pastayı Seren'in estetik cerrahı mı yaptı?'' gibi yorumlar yapıldı.
Seren Serengil'e eşi Yaşar İpek'in yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı!
Etiketler: Seren Serengil , Yaşar İpek , instagram
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