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'e eşi 'in yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı , eşinin gelinlikli halini pasta yaptırıp 'e sürpriz hazırladı. Pasta, sosyal medyayı salladı. ''Pasta bile botoks mağduru'', ''Pastayı Seren'in estetik cerrahı mı yaptı?'' gibi yorumlar yapıldı.

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 13:40
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