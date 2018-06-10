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  1. Yüzüğü görünce teklifi duymadı!

Sarp Levendoğlu sevgilisi Derya Şensoy'u kızdırdı!



Kendisi gibi oyuncu Derya Şensoy'la bir süredir birlikte olan Sarp Levendoğlu, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Begüm Birgören'in fotoğrafını beğendi.

  • 10 Haziran 2018, Pazar 15:55
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