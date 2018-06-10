Sarp Levendoğlu sevgilisi Derya Şensoy'u kızdırdı!

Kendisi gibi oyuncu Derya Şensoy'la bir süredir birlikte olan Sarp Levendoğlu, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Begüm Birgören'in fotoğrafını beğendi.
Kendisi gibi oyuncu Derya Şensoy'la bir süredir birlikte olan Sarp Levendoğlu, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Begüm Birgören'in fotoğrafını beğendi.
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