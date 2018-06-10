Hande Soral'la ile eşi İsmail Demirci'nin keyfine diyecek yok… Geçtiğimiz gün yaz sezonunu açan ikili, muzipliklerini konuşturdu. Eşiyle bu karesine İngilizce "Seni uzaklara götüreyim" notu düşen Soral'a Demirci de Emrah'ın "Götür beni gittiğin yere" şarkısıyla karşılık verdi.
Muzip ikili iş başında
Etiketler: Hande Soral , İsmail Demirci
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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