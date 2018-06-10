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Muzip ikili iş başında

Muzip ikili iş başında
Hande Soral'la ile eşi İsmail Demirci'nin keyfine diyecek yok… Geçtiğimiz gün yaz sezonunu açan ikili, muzipliklerini konuşturdu. Eşiyle bu karesine İngilizce "Seni uzaklara götüreyim" notu düşen Soral'a Demirci de Emrah'ın "Götür beni gittiğin yere" şarkısıyla karşılık verdi.

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