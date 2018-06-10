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Gönlü zengin

Daha önce kanserli hastalar için saçlarını kestiren , şimdi de ’daki miniklere karne hediyesi oyuncaklar yolladı

Gönlü zengin
Ekranların güzel oyuncusu Fulya Zenginer'den alkışlanacak hareket. Geçtiğimiz ay Kanser Savaşçıları Derneği yararına saçlarını bağışlayan Zenginer, bu kez de Doğu'daki minikleri unutmadı. Fulya Zenginer, Van'daki bir ilkokulda okuyan tüm öğrencilere karne hediyesi gönderdi. Çocukların ellerinde oyuncaklarla video çekerek teşekkür ettiği Fulya Zenginer, miniklerin yüzünü güldürdüğü bu hareketiyle "Yüzü gibi kalbi de güzel" dedirtti.


Miniklerin Zenginer'in yolladığı oyuncaklarla yaşadığı mutluluk, yüzlerine böyle yansıdı.
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