Gönlü zengin

güzel oyuncusualkışlanacak hareket.Geçtiğimiz ayyararınasaçlarını bağışlayanZenginer, bu kez deunutmadı. FulyaZenginer,gönderdi. Çocuklarınellerinde oyuncaklarlavideo çekerekteşekkür ettiği FulyaZenginer, miniklerinyüzünü güldürdüğübu hareketiylededirtti.Miniklerin Zenginer'in yolladığı oyuncaklarla yaşadığı mutluluk, yüzlerine böyle yansıdı.