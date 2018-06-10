Sosyal medyada kendi adını taşıyan güneş yağlarının reklamını yapan Eda Taşpınar, kaş yapayım derken göz çıkardı. Ünlü ikoncan, önceki gün üzerinde bikini şeklinde yanık izi olan kızarmış ekmeğin fotoğrafını instagram'da paylaştı. Kadınların bronzlaşırken vücutlarında oluşan bikini izine atıfta bulunan Taşpınar, takipçilerinin tepkisini çekti. Farkında olmadan gaf yapan ikoncana takipçilerinden "Nimetle şaka olmaz" diye yorumlar geldi. Bu arada Taşpınar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yazı da Mikonos'taki evinde geçirecek.
Gafcan!
Eda Taşpınar, üzerinde bikini izi olan kızarmış ekmeği instagram’da paylaşıp güneş yağlarının reklamını yaptı. İkoncan, “Nimetle şaka olmaz” eleştirisi aldı
Etiketler: Eda Taşpınar
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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