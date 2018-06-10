medyada kendi adını taşıyan güneş yağlarının reklamını yapankaş yapayım derken göz çıkardı. Ünlü ikoncan, önceki günfotoğrafını instagram'da paylaştı. Kadınların bronzlaşırken vücutlarında oluşan bikini izine atıfta bulunan Taşpınar, takipçilerinin tepkisini çekti. Farkında olmadan gaf yapan ikoncana takipçilerindendiye yorumlar geldi. Bu arada Taşpınar, geçtiğimiz yıl olduğu gibigeçirecek.