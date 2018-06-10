;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Planları belirsiz
  2. Gönlü zengin

Efsane gösterim

Efsane gösterim
Geçtiğimiz gün gösterime giren 'Jurassic World: Yıkılmış Krallık' filmi için Doritos tarafından özel bir gösterim yapıldı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gösterimde oğluyla birlikte hazır bulunan Aydın Kurtoğlu, film öncesi böyle poz verdi. Başarılı müzisyen, gösterim sonunda ise Jurassic Park'ın son filmini çok beğendiğini dile getirdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ