Geçtiğimiz gün gösterime giren 'Jurassic World: Yıkılmış Krallık' filmi için Doritos tarafından özel bir gösterim yapıldı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gösterimde oğluyla birlikte hazır bulunan Aydın Kurtoğlu, film öncesi böyle poz verdi. Başarılı müzisyen, gösterim sonunda ise Jurassic Park'ın son filmini çok beğendiğini dile getirdi.
Efsane gösterim
Etiketler: aydın kurtoğlu
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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