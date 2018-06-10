Hakan Baş'la 29 Eylül'de evlenecek olan Bensu Soral, tatil sezonunu Ege'de açtı. Mavi tura çıkan ikiliye futbolcu Semih Kaya ile eşi Yasemin Hanım eşlik etti. Güzel oyuncu, dün de Yasemin Hanım'la deniz keyfi yaptı.
Denizkızları
Etiketler: Hakan Baş , semih kaya , bensu soral
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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