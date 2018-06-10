Denizkızları

Hakan Baş'la 29 Eylül'de evlenecek olan Bensu Soral, tatil sezonunu Ege'de açtı. Mavi tura çıkan ikiliye futbolcu Semih Kaya ile eşi Yasemin Hanım eşlik etti. Güzel oyuncu, dün de Yasemin Hanım'la deniz keyfi yaptı.