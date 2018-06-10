;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İstanbul yengesi
  2. Muzip ikili iş başında

Denizkızları

Denizkızları
Hakan Baş'la 29 Eylül'de evlenecek olan Bensu Soral, tatil sezonunu Ege'de açtı. Mavi tura çıkan ikiliye futbolcu Semih Kaya ile eşi Yasemin Hanım eşlik etti. Güzel oyuncu, dün de Yasemin Hanım'la deniz keyfi yaptı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ