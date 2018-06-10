Sürpriz şekilde 11 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde bitiren Ozan Doğulu ile Ece Doğulu'dan medeniyet dersi… Çocukları için dost kalan ikili, önceki gün kızları için buluştu. Arya'nın ilkokuldan mezun olmasını kutlayan ikili, ortanca kızları Lila'nın da anaokulundan mezun olma sevincini yaşadı.
Ayrılsak da beraberiz!
Etiketler: Ozan Doğulu , ece doğulu
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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