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Aşka tatil yaramadı

ile geçtiğimiz hafta turuna çıktığı sevgilisi , sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı

Aşka tatil yaramadı
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkan Serenay Aktaş ile Kenan Acar'dan kötü haber geldi. Aşkları geçtiğimiz yıl yer aldıkları dizide başlayan ikili, sürpriz şekilde yollarını ayırdı. Önceki akşam Arnavutköy'de arkadaşlarıyla buluşan Aktaş, Acar'ın yanında olmaması hatırlatılınca ilişkinin bittiğini itiraf etti. Acar'la sosyal medyada takipleşmeyi bırakıp aşk paylaşımlarını da silen Aktaş, "Ben tek daha mutluyum" dedi.


BU KARELER SİLİNDİ

Halil ÇİLİNGİR
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