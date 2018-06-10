Aşka tatil yaramadı

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkan Serenay Aktaş ile Kenan Acar'dan kötü haber geldi. Aşkları geçtiğimiz yıl yer aldıkları dizide başlayan ikili, sürpriz şekilde yollarını ayırdı. Önceki akşam Arnavutköy'de arkadaşlarıyla buluşan Aktaş, Acar'ın yanında olmaması hatırlatılınca ilişkinin bittiğini itiraf etti. Acar'la sosyal medyada takipleşmeyi bırakıp aşk paylaşımlarını da silen Aktaş, "Ben tek daha mutluyum" dedi.
BU KARELER SİLİNDİ
Halil ÇİLİNGİR
BU KARELER SİLİNDİ
Halil ÇİLİNGİR
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