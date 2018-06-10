Minik serçe gülümsedi

Eseri izinsiz kullanılan ünlü sanatçı Sezen Aksu, hukuk savaşı başlattı. Minik serçe tazminat kazandı. Bisküvi firmasının sosyal medya hesaplarında, "Gülümse hadi gülümse bulutlar gitsin Sezen Aksu" ibaresi yer alan bir resim ve sezenaksu hashtag'i ile paylaşımlar yapıldı. Aksu'nun avukatı davalı firmanın eylemlerine son vermesi için noterden ihtarname gönderdi. Ancak firma Aksu ve Gülümse ismini kullanmaya devam etti. Sanatçının avukatı izinsiz kullanım nedeniyle 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 150 bin lira tazminat davası açtı.Mahkeme Aksu'nun haklı olup olmadığı ve ne kadar zarara uğradığının tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi firmanın Aksu'dan izin almaksızın kek reklamı ve tanıtımlarında ismi kullanılarak onun şöhret ve popülaritesinden faydalandığını belirtti. Aksu'nun ismi kullanılmak suretiyle Aksu'nun kişilik haklarına tecavüz edildiği görüşüne yer veren bilirkişi, "Toplum tarafından tanınan davacının izinsiz olarak kitle iletişim aracı ile birçok kişiye ticari amaçlı olarak ulaştırılması davacının manevi tazminat hakkının da gerçekleştiğini gösterir. Maddi tazminat olarak davacının yoksun kaldığı kazancın 30 bin lira olabileceği kanaatine varılmıştır" dedi. Mahkeme taraflara bilirkişi raporuna karşı cevap haklarını kullanmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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