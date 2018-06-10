Ailesiyle geçtiğimiz günlerde Paris'e giden Şebnem Çapa, önceki gün yurda döndü. Sosyetik tasarımcı, soluğu eşi Celal Çapa ile Alaçatı'da aldı. Lüks villasının bahçesinde keyif çatan Şebnem Hanım, zaman zaman çimenlere uzanıp elektriğini attı.
Alaçatı’da bir tatlı huzur
Etiketler: Alaçatı , Şebnem Çapa
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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