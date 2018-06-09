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Yüzde 100 güzellık

Yüzde 100 güzellık
Önceki akşam Las Vegas'taki 100. konserine imza atan Jennifer Lopez, konser öncesi pasta kesti. Her zamanki gibi güzelliğiyle göz kamaştıran 48 yaşındaki Lopez'in tepeden topladığı saçları, beyaz kıyafeti ve her zamanki gibi kusursuz makyajı "Yüzde yüz güzellik" yorumları yaptırdı. 'in bu paylaşımı da beğeni yağmuruna tutuldu.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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