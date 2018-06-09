Önceki akşam Las Vegas'taki 100. konserine imza atan Jennifer Lopez, konser öncesi pasta kesti. Her zamanki gibi güzelliğiyle göz kamaştıran 48 yaşındaki Lopez'in tepeden topladığı saçları, beyaz kıyafeti ve her zamanki gibi kusursuz makyajı "Yüzde yüz güzellik" yorumları yaptırdı. Jennifer Lopez'in bu paylaşımı da beğeni yağmuruna tutuldu.
Yüzde 100 güzellık
Etiketler: Las Vegas , Jennifer Lopez
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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