14 Mayıs'ta evlenen Burcu Esmersoy'a durmak yok... Güzel sunucu, evlendikten birkaç gün sonra gittiği Monako'da hem iş hem balayı yaptı. Calzedonia markasına ait mayolarla bir dergiye pozlar veren Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün ise soluğu eşi Berk Suyabatmaz'la İtalya'da aldı. Güzel sunucu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Sardunya ayağında Red Bull sporcusu Elfyn Evans'a co-pilotluk yaptı.
Gelin gaza bastı
Balayı için Monako’ya giden Burcu Esmersoy, burada bir çekim yaptı. Güzel sunucu, geçtiğimiz gün eşiyle gittiği İtalya’da da yine bir tanıtıma imza attı
Etiketler: burcu esmersoy , Red Bull , İtalya
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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