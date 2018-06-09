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Gelin gaza bastı

Balayı için Monako’ya giden , burada bir çekim yaptı. Güzel sunucu, geçtiğimiz gün eşiyle gittiği ’da da yine bir tanıtıma imza attı

Gelin gaza bastı
14 Mayıs'ta evlenen Burcu Esmersoy'a durmak yok... Güzel sunucu, evlendikten birkaç gün sonra gittiği Monako'da hem iş hem balayı yaptı. Calzedonia markasına ait mayolarla bir dergiye pozlar veren , geçtiğimiz gün ise soluğu eşi Berk Suyabatmaz'la İtalya'da aldı. Güzel sunucu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Sardunya ayağında Red Bull sporcusu Elfyn Evans'a co-pilotluk yaptı.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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