Çek bir Bodrum manzarası

Eşi Burak Öymen'le 2016 yılında evlenip Bodrum aşığı olup çıkan Tereza Maxova, geleneğini yine bozmadı. Bu yaz sezonunu da Kaplankaya'da açan dünyaca ünlü Çek model, önceki gün instagram'dan paylaştığı Türk bayraklı bu kareye "Hayat Bodrum'da güzel" notu düştü.
Etiketler: Burak Öymen , Bodrum , Çek
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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