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bir manzarası

Çek bir Bodrum manzarası
Eşi Burak Öymen'le 2016 yılında evlenip Bodrum aşığı olup çıkan Tereza Maxova, geleneğini yine bozmadı. Bu yaz sezonunu da Kaplankaya'da açan dünyaca ünlü model, önceki gün instagram'dan paylaştığı Türk bayraklı bu kareye "Hayat Bodrum'da güzel" notu düştü.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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